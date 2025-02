L’ex calciatore del Napoli Valon Behrami ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio tra gli azzurri e l’Udinese al Maradona:

“Più si va avanti e più diventa difficile, ma non parlerei di involuzione del Napoli. Mi aspettavo un piano B, ma le sostituzioni non hanno inciso. Oggi gli esterni non hanno funzionato e la manovra si è bloccata“.