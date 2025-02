Top&Flop Napoli-Udinese, il migliore ed il peggiore azzurro secondo MondoNapoli

Il Napoli di Antonio Conte non va oltre l’1-1 contro l’Udinese. Al gol del vantaggio di Scott McTominay risponde Ekkelenkamp con una gran conclusione da fuori area. Gli azzurri, sono apparsi meno freschi del solito, venendo sovrastati dai friulani, apparsi decisamente più in palla. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore azzurro del match.

TOP – Scott McTominay

Lo scozzese è senza dubbio il migliore tra gli azzurri. Non solo per il gol del vantaggio, ma perché è stato l’uomo che ha creduto maggiori pericoli alla difesa friulana. Nel corso della partita è apparso pimpante e volenteroso, sfiorando la rete anche in altre occasioni. A volte sbagliando clamorosamente, altre dove gli è mancata la fortuna.

FLOP – Pasquale Mazzocchi

Una serata storta per il terzino. Impegnato sulla fascia sinistra al posto degli infortunati Olivera e Spinazzola, non riesce a fornire una prestazione di livello. È tra gli autori del disimpegno difensivo che permette agli avversari di pareggiare il gol di McTominay. Non riesce mai a rifarsi, sbagliando scelta in più di un’occasione. Specialmente, in occasione dei cross non riesce mai a creare dei pericoli alla difesa avversaria.