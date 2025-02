Sky, cambia la probabile formazione del Napoli per stasera: i dettagli

Secondo quanto trapela da Sky mister Antonio Conte punterà su Pasquale Mazzocchi per stasera.

Il terzino di Barra sostituirebbe Leonardo Spinazzola alle prese con un mal di schiena che ne ha minato la mobilità negli ultimi giorni e non saranno corsi rischi per stasera nel match contro l’Udinese; il resto della formazione rimane la solita nonostante il recupero di Buongiorno non saranno corsi rischi e giocherà Juan Jesus, convocato anche l’ultimo acquisto Noah Okafor.

Per quanto concerne l’Udinese, si torna al classico 3 – 5 – 2 con Lucca e Thauvin a guidare il reparto offensivo, torna lo squalificato Karlstrom a centrocampo dopo la squalifica scontata nel turno precedente.