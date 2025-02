Serie A, la Roma passa a Venezia grazie ad un rigore di Dybala

La Roma conquista i 3 punti nell’anticipo ad ora di pranzo della domenica superando il Venezia per 1 – 0 grazie ad un rigore trasformato da Dybala al minuto 56.

La squadra di Ranieri impegnata giovedì in Europa League scende in campo con la formazione tipo fatta eccezione degli assenti Hummels e Paredes e nel primo tempo non crea particolari pericoli agli uomini dell’ex Di Francesco che tengono benissimo il campo concedendo pochi spazi alla manovra giallorossa e provando ad attaccare in contropiede.

Dopo un primo tempo bloccato, al minuto 57 Angelino guadagna un rigore per un fallo sciocco di Marcandalli che viene trasformato da Paulo Dybala; la Roma trovato il vantaggio amministra il risultato e attua cambi in virtù del match la attenderà giovedì.

Con questa vittoria la squadra capitolina si porta a 34 punti, 8 in meno della Lazio attualmente sesta.