Scott McTominay, cuore e sostanza: segna e domina a centrocampo

Scott McTominay è un centrocampista che unisce fisicità, dinamismo e inserimenti offensivi. Qualità che gli hanno permesso di imporsi immediatamente nella mediana partenopea, della quale è un vero e proprio punto di forza. Nella stagione in corso, ha totalizzato 6 gol e 4 assist, risultando un’arma non da poco in chiave offensiva. L’ultimo, è arrivato in una serata decisamente amara, che ha però confermato quanto l’8 azzurro possa spostare gli equilibri.

Nella sfida contro l’Udinese, McTominay ha confermato il suo peso specifico in campo, risultando il migliore tra le fila del Napoli. Il suo gol al 37’ ha sbloccato il match da un calcio d’angolo: un inserimento perfetto e un ottimo colpo di testa hanno premiato il suo tempismo e la sua capacità di leggere gli sviluppi dell’azione. Un marchio di fabbrica per un giocatore che, pur essendo un centrocampista, ha spesso dimostrato un’ottima confidenza con il gol.

Oltre alla rete, l’ex Manchester United ha offerto una prestazione solida sia in fase di possesso che di interdizione. Con la sua fisicità è riuscito a non andare in difficoltà contro un’ottima Udinese, recuperando palloni e dando equilibrio alla squadra. Ha contribuito alla costruzione del gioco, mantenendo alta l’intensità e cercando spesso di proporsi in avanti. Se c’è un uomo su cui Conte può contare ciecamente è proprio lo scozzese: l’uomo che meno si è perso nella difficile partita contro i friulani. Oggi, non sono arrivati i 3 punti nonostante il suo gol. Ma di questo passo, le sue prestazioni potranno regalarne altri da qui alla fine del campionato.