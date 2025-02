Napoli-Udinese: Maradona sold out, un solo dubbio per Conte

Il Napoli si prepara a sfidare l’Udinese questa sera alle 20:45, in un Maradona ancora una volta gremito: sarà la settima partita stagionale con il tutto esaurito. L’unico dubbio per Antonio Conte riguarda le condizioni di Leonardo Spinazzola, uscito acciaccato dalla rifinitura di ieri a Castel Volturno. Se il terzino non dovesse farcela, toccherà a Mazzocchi prenderne il posto sulla fascia sinistra, con la difesa completata da Rrahmani e Juan Jesus al centro per l’ottava gara consecutiva.

Se confermerà la formazione delle ultime sfide contro Juventus e Roma, Conte dovrebbe schierare Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola (o Mazzocchi) in difesa; Anguissa, Lobotka e McTominay a centrocampo; e il tridente offensivo con Politano, Lukaku e Neres. Lo riporta il Corriere dello Sport.