Napoli – Udinese a rischio per un titolare: il nome

Il Napoli sarà impegnato questa sera contro l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona nella ventiquattresima giornata di Serie A.

Mister Conte è orientato a schierare la formazione tipo per questo incontro ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica ci sarebbe un titolare che sarebbe a rischio per questa sera: “Leonardo Spinazzola non è al top a causa di un mal di schiena e mister Conte sta facendo una serie di valutazioni dell’impiego dell’esterno italiano. Nel corso delle ultime settimane il rendimento è cresciuto esponenzialmente bloccando le voci relative ad una cessione dopo appena sei mesi. Le condizioni di Spinazzola saranno monitorate anche oggi per capire se c’è la possibilità di giocare.”