Napoli-Udinese 1-1: pari al Maradona, azzurri frenati dai friuliani

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro l’Udinese in un match combattuto e ricco di spunti tattici. Allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri hanno avuto il controllo del gioco per gran parte della gara, ma non sono riusciti a concretizzare la superiorità nel possesso palla. L’Udinese, invece, ha difeso con ordine e ha colpito nel momento giusto, portando a casa un punto prezioso.

Dopo una prima fase di studio, il Napoli ha trovato il vantaggio al 37’ grazie a Scott McTominay, bravo a finalizzare da calcio d’angolo con un preciso colpo di testa. La risposta dell’Udinese non si è fatta attendere: al 40’, Jurgen Ekkelenkamp ha approfittato di una distrazione difensiva per battere il portiere azzurro grazie ad una splendida conclusione dalla distanza, ristabilendo così la parità.

Nel secondo tempo, il Napoli ha creato poco, finendo imbrigliato nella morsa degli avversari. Nel finale, gli allenatori hanno provato a cambiare l’inerzia della partita con alcune sostituzioni. Per il Napoli, i cambi sono risultati inefficaci. Da segnalare l’ingresso del neo arrivato Noah Okafor, che ha avuto modo di timbrare il cartellino per la prima volta con la maglia azzurra Runjaic, invece, si è limitato a dare freschezza alla squadra, trovando però sempre buon modo per bloccare i partenopei.

Questo pareggio lascia un po’ di rammarico al Napoli, che non ha mai trovato la concretezza necessaria per portare a casa i tre punti, che avrebbero permesso di allungare ulteriormente sull’Inter, ora distante di 4 punti. L’Udinese, invece, esce soddisfatta da un campo difficile, avendo saputo resistere e capitalizzare le poche occasioni avute.