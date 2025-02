L’edizione odierna di Repubblica si è soffermata sulle condizioni fisiche dell’ultimo arrivato in casa Napoli ovvero Noah Okafor. Secondo il quotidiano l’esterno svizzero ha ancora bisogna di qualche settimana per ritrovare la miglior condizione fisica. Nel frattempo però mister Conte ha già iniziato a lavorare su di lui, cominciando un percorso mirato, comprendente anche il regime alimentare, che gli permetta di essere in forma ed utile al Napoli in questo finale di stagione. Comunque domani ci sarà, pronto a dare una mano al Napoli in corso d’opera.