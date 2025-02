Manna al lavoro: Rinnovo in arrivo per Anguissa, i dettagli ed il contratto

Tra i calciatori più in forma nel Napoli di Antonio Conte non si può non citare un nome fondamentale per i meccanismi della squadra e per le sue caratteristiche: Frank Zambo Anguissa. 5 gol e 4 assist per lui fino ad ora in 23 partite, con una partecipazione fissa da titolare nei match degli azzurri da inizio stagione ad oggi. La volontà del Napoli, a questo punto, pare essere chiara: Anguissa va rinnovato. Il contratto del camerunese scade a giugno del 2025, ma con ogni probabilità verrà allungato.

Nel suo ultimo accordo con la società azzurra, arrivato nel 2022, era previsto un contratto fino, appunto, al 2025 ma con possibilità di prolungamento fino al 2027. Il DS Manna è in queste settimane al lavoro per poter finalizzare il nuovo accordo con il calciatore ed il suo staff e la trattativa, come da lui dichiarato in conferenza stampa, è alle fasi finali. Una volta raggiunto un punto d’incontro decisivo si procederà alla firma per poter ufficializzare la sua permanenza in azzurro.