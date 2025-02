Intervistato alla Gazzetta dello Sport l’ex attaccante dell’Udinese Antonio Di Natale ha detto la sua riguardo al Napoli di quest’anno e svelato qualche retroscena sul suo passato calcistico. Ecco quanto detto:

“Credo di aver giocato al San Paolo sette o otto volte. Sono tanto tifoso e a Napoli c’erano i miei fratelli, mi dispiaceva. Ridendo e scherzando, gli ho segnato nove gol, sei in due partite. Non ho mai giocato nel Napoli perché non mi hanno voluto. Sono ancora tifoso del Napoli, perchè certe cose non si perdono per strada. Quest’anno mi diverto di più, Antonio Conte è un fenomeno e sta facendo un capolavoro. Lo scudetto se lo gioca con l’Inter. Le ultime cinque partite saranno decisive, vince chi ne sbaglia di meno”.