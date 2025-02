L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calendario del mese di febbraio per il Napoli. Secondo il quotidiano i numeri sono da parte di Antonio Conte per la corsa Scudetto. Quando s’è ritrovato al primo posto alla 23ª giornata, cinque volte su sei a fine stagione ha poi vinto il campionato. Il calendario, almeno sulla carta, un po’ sembrerebbe aiutarlo. Perché se domani il Napoli affronta l’Udinese, all’Inter tocca di nuovo la Fiorentina, anche se si giocherà San Siro, ma il 3-0 di giovedì è un campanello d’allarme. Subito dopo, a Conte toccano due trasferte contro Lazio e Como. All’Inter, invece, la super sfida con la Juventus e quella contro il Genoa. Poi il mercoledì prima dello scontro diretto i nerazzurri avranno il quarto di Coppa Italia contro la Lazio. Insomma, l’idea è di arrivare alla sfida del Maradona con un più di 3 punti di vantaggi per ridurre o evitare il rischio di sorpasso. Restano tre partite prima dello scontro diretto.