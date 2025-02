Zazzaroni: “Fiorentina – Inter? Va rivisto il regolamento”

Nel suo editoriale, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, trova spazio per commentare la partita tra Inter e Fiorentina:

“Trattandosi di una gara d’andata rinviata di mesi (caso Bove) e riprogrammata per esigenze di calendario a mercato invernale chiuso, è stata infatti autorizzata un’autentica stramberia“.

Ha poi aggiunto:

“È vero che ci stiamo abituando a eccessi e follie, ma lo è altrettanto che non si può evitare di segnalare con insistenza incongruenze come questa: Palladino non ha potuto impiegare chi stava allenando a dicembre, ovvero Martinez Quarta, Kayode, Ikoné, Kouame e Biraghi. E in più non gli è stato possibile ricorrere agli acquisti di gennaio: Fagioli, Zaniolo e Ndour, oltre a Pablo Marí e Folorunsho, che peraltro hanno già esordito in campionato”.