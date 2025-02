Nel corso della trasmissione “Il Napoli su Telecapri”, è intervenuto Vasco Regini, ex giocatore del Napoli: “La sessione di mercato dove arrivarono Grassi e Regini è un po’ un tormentone che torna, però vorrei dire che in quel momento lì era forse la cosa giusta da fare ed è possibile che anche questa volta il mercato del Napoli possa andare così. Una squadra che funziona, io sono stato calciatore, andare a modificare alcune dinamiche è anche pericoloso. I risultati poi non furono quelli sognati, ma per altre ragioni. Grassi si fece male e non giocò mai, io feci pochi minuti nel finale. Siamo arrivati che il Napoli era primo e poi finì terzo, col senno di poi un mercato fatto in un certo modo può dare una mano, ma anche no. Una squadra che finora ha fatto 54 punti non vedo perché non possa continuare a far bene“.

“Quando siamo arrivato io e Grassi non c’era stata un’uscita così pesante come quella di Kvara, quindi questo sicuramente è differente. Il Napoli ha fatto diversi tentativi che poi non sono andati a buon fine. Okafor? Un ragazzo con qualità, che può crescere, non so se potrà esplodere a Napoli a tutti gli effetti. Conte non può esser soddisfatto, questo è fuori da ogni dubbio. Secondo me lui deve essere bravo a far vedere in modo positivo alla squadra anche questa sessione di mercato, l’ambiente Napoli non è facile: ti dà forza sì ma quando è tutto da una parte“.