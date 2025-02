L’ex attaccante Reginaldo ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, commentando l’attualità degli azzurri:

“In questo momento Neres è il valore aggiunto del Napoli, ha approfittato dell’addio di Kvaratskhelia per rendere al meglio. Il Napoli ha fatto bene a cedere il georgiano e ha scoperto Neres che sta facendo benissimo. Alla prima da titolare, proprio contro l’Udinese, fece benissimo e poi sta avendo una buonissima continuità. Sono convinto che in questo periodo Conte sta caricando i suoi calciatori facendoli lavorare al meglio per arrivare fino alla fine della stagione. Si vede la differenza con le squadre che giocano in Europa, vedi l’Inter ieri. Okafor? Il mister lo farà lavorare tanto, per me farà due volte il doppio allenamento a settimana. Una quindicina di giorni ci vorranno anche per capire come gioca la squadra”.