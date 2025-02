Palladino: “Abbiamo spinto lo Scudetto verso il Napoli?”

L’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra per 3-0 ai danni dell’Inter:

“Nella massima difficoltà i ragazzi hanno tirato fuori una prestazione incredibile. Dedichiamo la vittoria ai tifosi: stasera lo stadio era una bolgia“.

Ha poi aggiunto, sulla lotta Scudetto:

“Se penso di aver spinto lo Scudetto verso Napoli? “No, penso che la Fiorentina abbia fatto una grande partita. Sono tre punti importanti per la classifica, che ancora non ho visto. E lì in alto non ci guardo“.