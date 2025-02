Udinese, il vice presidente: “Il Napoli è forte anche senza Kvara, ma speriamo di fare il colpaccio”

Stefano Campoccia, vice presidente dell’Udinese, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo. Si è parlato a proposito della partita che si terrà domenica al Maradona, oltre che del mercato appena conclusosi. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“La nostra speranza è quella di fare il colpaccio al Maradona, ma siamo consapevoli che il Napoli è una delle migliori squadre del campionato. Al di là della cessione di Kvaratskhelia, ha una pattuglia di super campioni che Conte sta esaltando in campo. Sarà una partita durissima! Noi però siamo in un buon momento e giochiamo a testa alta ovunque. Qualche errore arbitrale, purtroppo, non ci ha dato il quello che l’Udinese meriterebbe… Siamo ancora aggrappati alla parte sinistra della classifica e faremo la nostra partita a Napoli con orgoglio. Napoli da temere anche senza Kvara? Assolutamente, all’andata non era presente e qua tutti ricordiamo il risultato. Sulla carta l’assenza di Kvara è pesante, ma Neres lo sta sostituendo in maniera egregia. Purtroppo per l’Udinese non è il solo georgiano ad essere pericoloso… Qua c’è da temere metà squadra (ride, ndr)! Noi abbiamo una difesa molto buona e con l’innesto di Solet siamo ancora più fiduciosi. Contenti di aver trattenuto Lucca, Bijol e tutti i pezzi pregiati? Siamo contentissimi, si è rigenerato un ambiente vincente e costruttivo. C’è una squadra che rema tutta nella stessa direzione, con qualità e abnegazione. Citerei anche Pafundi che è un nostro fiore all’occhiello e ha appena compiuto 18 anni. Ci godiamo i talenti di Thauvin, Sanchez, Davis e degli altri elementi più qualitativi del nostro organico. Con tutti questi nomi, ce la giocheremo domenica sera contro il Napoli”.