Social – Anguissa vince il premio di Star of the match di Euronics per la partita contro la Juventus

Ancora una volta la Star Of The match di Euronics è Frank Anguissa, che domina nei voti per il premio di migliore in campo scelto dai tifosi azzurri per la partita contro la Juventus. Il centrocampista camerunense ha risposto ad alcune domande per poter ottenere il premio che aveva pronto per lui la società partner degli azzurri. La prima domanda riguarda l’anno di nascita del club, a cui il centrocampista ha risposto in maniera corretta ed aggiungendo un interessante aneddoto, ovvero che 1926 non è solo l’anno di nascita del club azzurro ma anche la password del Wifi di casa sua. La seconda domanda riguardava il primo scudetto vinto dal Napoli, a cui l’ex Marsiglia ha risposto in maniera corretta, ovvero 1987. Il terzo un divertente scioglilingua in napoletano che con qualche difficoltà riesce a tradurre. Il video: