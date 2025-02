Sky, Marchetti: “Il Napoli ha scelto la strada della lucidità, in estate si potrà divertire”

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha parlato del calciomercato del Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli voleva sicuramente fare qualcosa in più, aveva i soldi ma ha scelto di restare lucida anche in una prospettiva futura. In estate con i soldi di Kvara e di Osimhen si potrà divertire. L’ attuale delusione di Conte e dei tifosi è giusta: sei primo in classifica e se non dovessi più esserlo a fine anno molte delle responsabilità sono della società per le scelte fatte fino ad adesso. Va detto però che il Napoli voleva comprare, ma non si sono presentate le opportunità. Lo ribadisco, il mercato di gennaio è complicato e molto difficile da gestire”.