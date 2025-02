Pedullà: “Manna non può dire di essere stato quasi ricattato da Kvara, lui non voleva rinnovare dalla scorsa estate. Vi racconto la vicenda”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato a Sportitalia a proposito dele dichiarazioni del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sulla cessione di Khvicha Kvaratskhelia. In particolare, si è soffermato sulle espressioni secondo cui la società sarebbe stata quasi ricattata dall’entourage del georgiano. Di seguito, le sue parole.

“Manna il 3 novembre disse che la società non voleva privarsi di Kvaratskhelia, e che se non avesse rinnovato ora l’avrebbe fatto in estate. Non accetto le interpretazioni del senno del poi se sei il Ds. 3 novembre, non luglio. Kvaratskhelia aveva deciso di non rinnovare la scorsa estate, quando il suo agente lo aveva fatto rimbalzare 5-6 volte sul contratto rispetto ad un adeguamento non dato. Era una situazione troppo semplice da capire. Se tu 5-6 volte non trovi l’accordo ed hai il broncio perché nell’anno post scudetto porti Osimhen a 11 milioni e tieni Kvara a 1,4, malgrado quegli incontri, non devi essere direttore sportivo per capire, si capisce. Però se tu il 3 novembre mi dici di non volerlo perdere… Se non facciamo adesso vedremo di fare a fine stagione il testuale. Non puoi dire a gennaio o febbraio di essere quasi stato ricattato”.