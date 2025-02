Noah Okafor, condizione fisica da migliorare: il piano di Conte per rilanciarlo

Noah Okafor ha fatto un ottimo esordio con il Napoli, segnando subito un gol nella partitella contro il Giugliano durante l’allenamento congiunto a Castel Volturno. Un segnale incoraggiante, nonostante la sua condizione fisica non sia ancora ottimale. Come sottolineato da Il Mattino, l’ex Milan è ancora indietro rispetto ai compagni dal punto di vista atletico, un dettaglio che non sfugge ad Antonio Conte, noto per la sua meticolosa attenzione alla preparazione fisica.

Tuttavia, i primi riscontri sono positivi: Okafor ha mostrato margini di crescita significativi e il tecnico lo considera un elemento prezioso per il futuro. Anche il direttore sportivo Manna, in conferenza stampa, ha confermato che l’attaccante dovrà lavorare sodo per mettersi al passo con il resto della squadra.

L’obiettivo è chiaro: Conte vuole Okafor al massimo della forma per il big match del 2 marzo contro l’Inter, una sfida cruciale per le ambizioni scudetto del Napoli. Per quella data, il tecnico vuole una squadra al top, pronta a giocarsi tutto.