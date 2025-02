Marek Hamsik ha annunciato la sua partita d’addio, quanti invitati! I dettagli

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri, l’ex calciatore e capitano del Napoli Marek Hamsik ha annunciato che il 5 luglio 2025 si terrà la sua partita d’addio al calcio. L’evento, si terrà a luglio poiché alcuni calciatori invitati sono ancora in attività ed avranno così modo di potervi prender parte con maggior tranquillità. A questa sfida, saranno invitati un gran numero di calciatori, molti dei quali hanno fatto la storia recente del Napoli. Infatti, saranno presenti Paolo Cannavaro ed Ezequiel Lavezzi, oltre che Pepe Reina, Edinson Cavani, José Maria Callejon e Dries Mertens, oltre che Stanislav Lobotka invitato in quanto compagno di Nazionale. A questi, si aggiungeranno altri che verranno presentati successivamente. Grande assente Gonzalo Higuain, che non potrà essere lì perché festeggerà il compleanno del padre. La passerella andrà in scena allo stadio “Tehlné Pole” di Bratislava ed i biglietti oscillano di prezzo tra i 49,99 e i 499,99.