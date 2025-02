Il Napoli lavora al rinnovo di Meret, come stessa ammissione del ds Manna nella conferenza di ieri. Ecco cosa scrive in merito il Corriere dello Sport: “Meret è un priorità per il Napoli. Il contratto è in scadenza a giugno ma entrambe le parti spingono per il rinnovo. La volontà del ragazzo è sempre stata quella di restare in azzurro”. Attese novità importanti nelle prossime settimane.