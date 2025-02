Il Mattino – Conte ha fatto un primo discorso ad Okafor. Questa la reazione del calciatore

Antonio Conte ha fatto un primo discorso a Noah Okafor in questi suoi primi giorni di allenamento con la maglia del Napoli. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Stando a quanto riportato, il tecnico ha rivelato al giocatore arrivato in prestito dal Milan che nella squadra ci sono già delle gerarchie, sia per il ruolo di centravanti nel quale sono ben saldi Romelu Lukaku e Giovanni Simeone, sia in quello di esterno d’attacco, nel quale è titolare David Neres. Lo svizzero ha ben recepito questo messaggio dell’allenatore, ed ha intenzione di lavorare e così di trovare il suo spazio.