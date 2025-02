Gazzetta – Il Napoli ha il suo blocco, già in 11 oltre i 1000 minuti. Conte così vinse già alla Juventus

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della gestione della rosa del Napoli da parte di Antonio Conte. Sono già in 11 gli azzurri ad aver superato i 1000 minuti di gioco, come fatto notare dalla testata. Tuttavia, questa è una grande qualità del tecnico, capace di vincere con gruppi compatti e con pochi uomini fissi in campo.

“Il Napoli ha il suo blocco, la sua formazione ideale. Al netto degli infortuni, difficile trovare sorprese nell’undici titolare. E ci sono anche i numeri a sottolineare l’importanza di alcuni suoi elementi. Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani sono gli intoccabili per eccellenza: zero minuti saltati in campionato. Sempre dentro, da Verona fino a Roma: 2070 minuti in 23 giornate. Dietro di loro, ecco le due mezzali d’assalto: Frank Zambo Anguissa (2042 minuti) e Scott McTominay (1705 minuti). La differenza sta nel minutaggio, col camerunese avanti semplicemente perché lo scozzese è arrivato a fine agosto, saltando le prime tre gare. In stagioni così particolari (senza Europa), per fare un grande percorso a Conte bastano “14” titolari – gli undici più un cambio top per ruolo, vedi Neres prima dell’addio di Kvara – più una serie di alternative con voglia di lavorare e migliorarsi. E capaci di farsi trovare pronti quando c’è l’occasione. Al primo anno in bianconero, senza coppe, Conte conquistò lo scudetto con appena 13 giocatori oltre i 1000 minuti giocati nell’intero campionato. È un avviso al campionato: “Yes we can”. Anche se in pochi, anche senza un mercato top. Conte e il Napoli sono in missione: provate a fermarli”.