Il rientro in campo di Mathias Olivera è ancora lontano. L’uruguiano è alle prese con una lesione al soleo della gamba sinistra e questo genere di infortuni richiede sempre la massima prudenze. Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino salterà tutto il mese di febbraio e proverà ad essere arruolabile ad inizio marzo per il big match con l’Inter.