Cds – Napoli, Okafor partirà dalla panchina nella sfida contro l’Udinese

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle condizioni fisiche di Noah Okafor, andato a segno contro il Giugliano nell’allenamento congiunto ma non ancora in forma: “A scanso d’equivoci, lo ha detto chiaramente anche Manna nel corso della sua conferenza: sincerità e opportunità, considerando che Okafor ha giocato la sua ultima partita ufficiale il 15 dicembre contro il Genoa a San Siro e poi s’è fermato. Dal 9 novembre in poi ha messo insieme appena due presenze e 22 minuti complessivi, tra un problema e l’altro, ma è andato in panchina sia nel derby sia in occasione della precedente passerella contro il Parma. E andrà in panchina anche domenica con l’Udinese al Maradona. La sua prima volta in assoluto“.