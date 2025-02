Cds – Napoli, in estate gli azzurri disporranno di un bel tesoretto per il mercato

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli in estate avrà una bella somma da spendere sul mercato: “Si è concluso il mercato invernale ma ora è attesa per l’estate quando il Napoli avrà una maxi-cifra da poter investire per rinforzare la squadra. Ci sono i 75 milioni della vendita invernale di Kvara al Psg pressoché intatti, considerando che il prestito di Okafor è costato 1,5 milioni (23 per il riscatto). E poi, beh, c’è la storia di Osi da scrivere: la sua clausola, valida esclusivamente per l’estero, ammonta a 75 milioni e si riaccenderà tra un po’. Settantacinque più 75 fa un capitale: 150 milioni di euro. È vero che le cessioni di Kvara e Osimhen avrebbero potuto fruttare 220 milioni un’estate fa, quella dell’offerta del Psg per il pacchetto completto dei gemelli-scudetto rifiutata da De Laurentiis pur di non sottrarre al primo Napoli di Conte anche Kvaratskhelia, ma la matematica non è un’opinione esattamente come la futura prospettiva di mercato. Le strategie, ovviamente, saranno definite insieme con Conte: bisogna assemblare una rosa per le tre competizioni, come diceva Manna, tenendo conto anche di tutti i giocatori che rientreranno dai prestiti: da Lindstrom a Natan, passando per Ostigard e Cajuste, il club dovrà fare scelte che incideranno sia sulla composizione del gruppo sia sugli investimenti”.