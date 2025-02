Cds – Napoli, ecco i nomi sulla lista di Manna per il prossimo mercato estivo

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli sta già seguendo diversi profili per la prossima sessione di calciomercato: “Di certo, Joshua Zirkzee è un giocatore seguito, che ronza nelle menti, che piace a tanti e anche al Napoli: in questo momento è allo United, prima stagione, un contratto fino al 2029 e un impatto non esattamente esaltante rispetto a quello di un anno fa con il Bologna. Talento e prospettive, in abbondanza, proprio come Edon Zhegrova, 25 anni, esterno destro kosovaro del Lilla che i francesi non hanno voluto cedere in inverno. Sempre vivi i piani che portano a una mezzala offensiva, fantasia e assist, qualche gol nei piedi raffinati: Gabri Veiga, 22 anni, due estati fa quasi azzurro dal Celta salvo poi virare alla velocità della luce verso la Saudi, proprio all’Al-Ahli con cui s’è tanto parlato di Saint-Maximin fino a qualche giorno fa. Torna tra gli obiettivi valutati. E con lui anche Giorgyi Sudakov“.