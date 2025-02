Cds – Il Galatasaray ha offerto 65 milioni per Osimhen a gennaio: il Napoli ha rifiutato

Come riportato Il Corriere dello Sport, il Galatasaray avrebbe provato ad acquistare Victor Osimhen a titolo definitivo a gennaio, offrendo circa 65 milioni di euro: “E poi, beh, c’è la storia di Osi da scrivere: la sua clausola, valida esclusivamente per l’estero, ammonta a 75 milioni e si riaccenderà tra un po’. Settimane. A gennaio Victor ha deciso di restare al Galatasaray e ha escluso ogni possibilità di cessione; per la verità il Gala stesso ha provato ad acquistarlo offrendo 65 milioni, ma il Napoli ha rifiutato. In estate si riaprirà l’asta, con un prezzo decisamente più ragionevole rispetto ai 120 milioni della clausola pre Turchia. E se qualcuno lo vorrà in Italia, beh, dovrà ovviamente sedersi a trattare faccia a faccia con De Laurentiis e Manna“.