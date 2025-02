Buongiorno-Juan Jesus, il dubbio di Conte: chi giocherà contro l’Udinese?

Francesco Modugno ha fatto il punto sulla situazione di Alessandro Buongiorno e sul ballottaggio con Juan Jesus in vista della sfida contro l’Udinese. Intervenuto a Radio Marte durante Forza Napoli Sempre, il giornalista di Sky Sport ha spiegato che l’allenamento congiunto con il Giugliano è stato organizzato principalmente per permettere a Buongiorno di mettere minuti nelle gambe. Il difensore, infatti, è rimasto in campo per l’intera partita, ma il suo inserimento tra i titolari potrebbe avvenire gradualmente, evitando rischi e senza stravolgere gli equilibri della difesa.

La scelta non è semplice per Antonio Conte: schierare subito Buongiorno significherebbe escludere Juan Jesus, un giocatore affidabile, efficace in fase di costruzione e in ottima forma sia fisica che mentale. Modugno ha sottolineato come per un allenatore sia sempre delicato intervenire su assetti consolidati, soprattutto in un momento cruciale della stagione.