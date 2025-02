Rastelli: “Ora più che mai Conte si giocherà lo Scudetto”

Massimo Rastelli, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Conte immagino non vedeva l’ora si chiudesse il mercato, così ora tutta la testa è concentrata sull’obiettivo finale. Sicuramente Conte non è contento del mercato perché c’è rimasto male, prima di tutto, della partenza di Kvaratskhelia con la squadra prima in classifica. L’ha visto come un tradimento nei suoi confronti dopo l’approccio positivo avuto quest’estate. Ognuno fa i propri interessi, ma Conte oggi farà di necessità virtù e si giocherà lo scudetto sicuramente. Se poi arrivasse primo in classifica sarebbe una soddisfazione doppia, ora si butterà a capofitto nel preparare al meglio ogni gara. Il Napoli può preparare le partite nel miglior modo possibile e Conte sfrutterà questo vantaggio”.