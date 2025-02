Ndoye, l’intermediario: “Napoli? Il Bologna ha fatto subito muro, ma a giugno può cambiare tutto”

Ludovico Spinosi, intermediario di Dan Ndoye, è intervenuto nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello, in onda su Radio Crc. Si è parlato a proposito di una possibile trattativa del Napoli per il suo acquisto, oltre che di un suo possibile arrivo a giugno. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Ndoye al Napoli? Il Bologna ha fatto subito muro e non ha mai considerato l’idea di cedere i suoi gioielli nel mercato di gennaio. Sartori è talmente avanti che magari aveva già in mente il suo nuovo acquisto, ma il Bologna è una realtà consolidata e che sta dimostrando il suo valore. Lui è stato pagato 13 milioni, ma non siamo mai entrati nei dettagli perché per loro non c’è mai stata apertura. Sicuramente il Napoli si sarà fatto avanti, ha un Ds come Manna che sarà tra i migliori in futuro. È molto veloce e determinato, è un grande lavoratore. Si può fare a giugno? Il mercato estivo è completamente diverso. Quindi tutto può accadere. Cosa tendo a sottolineare è che il Bologna non è una squadretta, non è scontato che i calciatori lascino facilmente la piazza. Di scontato c’è poco, perché i rossoblù non hanno bisogno di vendere. Poi, dipende da come concluderà il suo campionato. La sua svolta sarà determinata da se saprà migliorare nelle statistiche di gol e assist, a quel punto diventerebbe un nome per tutti quelli che parlano di calcio. È un calciatore che sposta le partite, che uno contro uno va via a tutti e crea la superiorità numerica. È un calciatore da grande squadra”.