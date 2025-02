Miglior giocatore del mese di gennaio della Ssc Napoli: vince Anguissa! Il comunicato

André-Frank Zambo Anguissa ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di gennaio della Ssc Napoli. Il centrocampista camerunense, nel corso di questo, è risultato essere uno dei principali protagonisti tra gli azzurri, siglando 2 gol e due assist, oltre che prestazioni di elevato livello. Di seguito, il commento della società.

“Frank Zambo Anguissa eletto Player of the Month di Gennaio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il centrocampista camerunense come miglior giocatore del mese. A Gennaio Frank è stato uno dei grandi protagonisti delle vittorie esterne contro Fiorentina e Atalanta e dei successi al Maradona al cospetto di Verona e Juventus, realizzando due reti e due assist e disputando prestazioni di altissimo livello. Complimenti a Frank, POTM di Gennaio powered by MSC!”