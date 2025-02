Manna sui mancati acquisti: “Garnacho? Richieste che non potevamo soddisfare! Su Adeyemi e Saint-Maximin…”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha oggi parlato in conferenza stampa, cercando di chiarire i dubbi relativi al calciomercato dei partenopei. A tal proposito, si è parlato a proposito delle trattative relative ad Alejandro Garnacho, Karim Adeyemi e Allan Saint-Maximin. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo.

“Non siamo riusciti a chiudere queste trattative ma ci sono dei motivi per ognuna e non sono gli unici nomi dietro i quali abbiamo lavorato. Portare via Garnacho non era semplice, ci abbiamo parlato di già prima della partenza di Kvara. La trattativa però era difficile, soprattutto dalla Premier spendere a gennaio è un compito arduo. Abbiamo fatto loro una proposta importante, avvicinandosi alle richieste. Poi sono subentrate delle richieste economiche che non possiamo soddisfare. Non trovo corretto inserire in uno spogliatoio a gennaio un calciatore con uno stipendio alto. Per Adeyemi avevamo una bozza di accordo col Dortmund, il calciatore però non è voluto venire e non abbiamo insistito. Chi è venuto qua è perché lo ha voluto fortemente, se non vuoi venire non fai per noi. Leggo che il calciatore ha un accordo con altre società, ma non è la realtà. Saint-Maxixmin? Non si è chiuso per motivi burocratici che non si sono chiariti con il club arabo e che non potevamo accontentare né noi né il Fenerbahce. Il rammarico è quello che ci si poteva inserire prima, invece di inseguire altri per cui abbiamo perso tempo”.