Manna su Kvaratskhelia: Ci abbiamo provato, ma siamo stati quasi ricattati. Non mi piace obbligare la gente a rimanere”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a proposito delle varie vicende di mercato che hanno visto coinvolti i partenopei in questo mese. Tra le varie, si è parlato anche a proposito della cessione di Khvicha Kvaratskhelia, partito per il Psg. Alle domande sulla sua cessione, il Ds ha così risposto.

“Abbiamo provato a sanare una situazione rinnovo fino a 20 giorni prima che il calciatore decidesse di andare via. Siamo stati quasi ricattati per la cessione, c’è stato poco da fare. Abbiamo perso un calciatore importante, ma la società ha provato a trattenerlo con una proposta molto importante per rimanere qui”.

Successivamente, ha poi aggiunto: “Ripeto che abbiamo provato a trattenere il calciatore. Non mi piace obbligare le persone a rimanere, non ci siamo fatti prendere per il collo dal calciatore. Era al centro del progetto ma non siamo riusciti a trattenerlo qua nonostante si sia speso anche Conte in prima persona. Nonostante il calciatore si sia messo a disposizione evidentemente non ha poi dato seguito alle sue parole. Chi rimane qui e vieni qua deve sposare il nostro progetto ed essere felice di stare qua. Come quando c’è un problema tra marito e moglie, se non va, non va”