Manna: “Danilo? Ha preso altre scelte. Comuzzo? Volevamo fare un investimento per il futuro, vi spiego”

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna si è oggi pronunciato in conferenza stampa, tra le varie situazioni, anche in quella relativa al mancato arrivo di un difensore. In particolare, il focus è stato su Danilo e Pietro Comuzzo, entrambi sfumati. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Conosco Danilo personalmente. Avevamo un accordo e avevamo pressochè definito tutto, ci aspettavamo arrivasse nei giorni successivi all’accordo, il calciatore ha scelto di prendere un’altra strada, oltre il lato professionale. Purtroppo le cose sono andate in questo modo, ci sono degli aspetti umani da prendere in considerazione. Su Comuzzo avevamo pensato di fare un investimento sul futuro, ci permetteva di cedere Rafa Marin, aspettavamo l’ingresso di un calciatore under per le liste. Abbiamo fatto due offerte concrete, quando abbiamo capito che non c’era la possibilità di andare avanti ci siamo fermati”.