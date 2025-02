Impallomeni: “Il Napoli rischia di perdere Conte a fine anno, vi spiego”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare del mercato invernale del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“C’è delusione da parte di Conte e della tifoseria, si aspettava di più anche Manna. Su Garnacho ha detto che non voleva superare il tetto salariale, ma sembra la storia di Kvara, ed è uno dei motivi per cui se n’è andato. Rimane la delusione di Conte, di un Napoli che resta competitivo, ma ci sono frizioni. Che vinca o che perda, per me il Napoli rischia di perdere Conte a fine stagione con un anno di anticipo“.