De Maggio: “Conte ha fatto già i nomi per il prossimo mercato, vi dico”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal per parlare del mercato azzurro. Ecco cosa ha dichiarato:

“Danilo aveva dato l’ok al Napoli, era fatto su tutto, aveva anche scelto il numero di maglia e la casa a Posillipo. Poi il Napoli s’è spinto per Comuzzo oltre i parametri della società. Okafor mi piace moltissimo e se l’hanno preso è perché piace anche a Conte, nonostante non sia al top della forma. Penso che 15 minuti a Como li potrà fare, così per fare un esempio, poi prima o poi potrà anche fare una partita intera. Per l’anno prossimo Conte ha dato già sei nomi a giugno perché in sei andranno via”.