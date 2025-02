Criscitiello risponde alle accuse: “Attacchiamo tutti quando sbagliano, non solo il Napoli! Tifiamo per Conte perché vinca lo scudetto”

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, ha risposto alle critiche da lui ricevute in merito ai fatti secondo cui avrebbe sbeffeggiato il Napoli per il mercato di gennaio. In un video diffuso sui profili social dell’emittente, il collega puntualizza che le critiche e le ironie vengono rivolte a tutte le squadre, e non solo a quella partenopea. Di seguito, le sue parole.

“Attacchiamo il Milan, l’Inter, la Juventus ed il Napoli, facciamo ironia su tutte loro. Se poi non volete capire non è un problema nostro. Se ascoltaste cosa abbiamo detto sulla Juve… il Milan lo abbiamo disintegrato in questi mesi. Nessuno si è permesso di dire mezza parola dal Milan per dire ‘perché ci state attaccando?’ perché sai che viene massacrato. Il Napoli, se viene massacrato perché sbaglia un mercato lo massacriamo. Ma esuliamo il discorso da Conte perché è un fenomeno e vincerà lo scudetto. Noi tifiamo perché lo vinca, se lo merita. Ma se il Napoli fa un mercato sbagliato, con ironia o senza, non c’è partita. Dovevi prendere Garnacho, le alternative vere a Kvara, non le hai prese, punto. Accetti le critiche e finisce qua, tutti! Questa è la linea editoriale”.