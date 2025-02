Criscitiello-Parlato, il pres. dell’Odg Campania: “Invieremo nota disciplinare, è vergognoso”

Ottavio Lucarelli, presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’allontanamento della vicenda che ha visto coinvolto il giornalista Manuel Parlato, a seguito del suo licenziamento da Sportitalia in diretta televisiva. Di seguito, le sue parole a riguardo: “Il giornalista Criscitiello è iscritto all’Ordine della Lombardia dove il presidente è Riccardo Sorrentino, tra l’altro originario della nostra Regione. Invieremo una nota disciplinare all’Ordine della Lombardia che prenderà in esame questa vicenda che è vergognosa”.