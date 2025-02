Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di Telelombardia per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è una super squadra e ancora prima di Kvara aveva trovato Neres. Può affrontarle tutte con i giocatori fino al novantesimo. Secondo me alla fine di questo mercato Conte non è arrabbiato ed è più sereno. Se vince lo scudetto è l’eroe immortale se perde dice ‘mi hanno abbandonato’. È la situazione ideale per lui“