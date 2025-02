Uli Forte, ex allenatore di Okafor: “Se sta bene fisicamente può far male a qualunque squadra”

Il trasferimento di Noah Okafor al Napoli ha fatto storcere il naso ai tifosi partenopei che nel mese di gennaio avevano sperato di vedere in maglia azzurra altri prospetti.

Nel corso di un’ intervista rilasciata a Kisskissnapoli Uli Forte, ex allenatore di Noah ai tempi del Winterthur ha sottolineato le capacità di Okafor indicando in quali ruoli può rendere: “Okafor è un calciatore che ha giocato pochissimo negli ultimi anni. Lui è un’ala, ha giocato anche come centravanti, ma è un’ala forte, veloce, forte nell’uno contro uno. Poi sa anche far goal, se sta bene fisicamente può far male a qualsiasi difesa. Al Milan ha avuto diversi problemi fisici, non è mai stato al 100%.”

Forte ha proseguito esprimendo come gli infortuni abbia avuto un peso specifico rilevante nell’esperienza milanese: “Quando arrivò in Italia fece benissimo, segnava goal importanti, ma poi gli infortuni gli han fatto perdere la forma fisica. Carattere? E’ un bravo ragazzo, molto tranquillo, non è uno che crea problemi allo spogliatoio.”