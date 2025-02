Domenica alle 20:45 il Napoli affronterà al Maradona l’Udinese. Quest’oggi, secondo TuttoUdinese, nell’allenamento odierno hanno partecipato anche Davis, Ehizibue e Okoye.

Il portiere friulano, era rimasto ai box per tre mesi per un problema al polso. Recuperi importanti quindi per Runjaic.