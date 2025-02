L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla situazione di Mario Rui dopo la rescissione con il Napoli. Secondo il quotidiano il terzino portoghese può ripartire dalla Major League Soccer. Il laterale classe ’91 che a fine dicembre s’è svincolato dal Napoli è in trattativa avanzata con l’Atlanta United FC. Mario Rui è in trattativa con la squadra americana sulla base di un contratto biennale. Il campionato negli Stati Uniti inizierà tra qualche settimana e l’idea del club è quella di metterlo sotto contratto per le prossime due stagioni. Mario Rui in queste settimane ha avuto contatti con diversi club di Serie A, come l’Inter che lo vedeva alternativa a Zalewski. Nel week-end la trattativa tra Mario Rui e l’Atlanta ha subito una svolta. Dopo 13 anni in Serie A, 227 presenze col Napoli e lo Scudetto vinto il portoghese può ripartire dagli Stati Uniti.