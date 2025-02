Repubblica ha criticato pesantemente il mercato di gennaio del Napoli, conclusosi con l’arrivo dal Milan di Okafor: “Il Napoli ha fatto la peggior sessione di mercato della sua storia centenaria. La squadra è stata indebolita in maniera importante, considerando che è in lotta per il quarto Scudetto. Non c’è giustificazione che tenga, nemmeno quella di sistemare i conti. Falliti tutti gli obiettivi, anche le operazioni a costo 0. Un flop totale”.