PSG, altra prova opaca per Kvaratskhelia contro il Le Mans

Il PSG è stato impegnato in coppa di lega contro il Le Mans, squadra di terza divisione francese e Kvaratkshelia è partito titolare in un tridente composto con Gonzalo Ramos e Doue.

Luis Enrique opta per un ampio turnover inserendo però il georgiano nella formazione titolare insieme anche all’altro ex Napoli Fabian Ruiz (questa sera capitano); la squadra parigina ha vinto 2 – 0 con le reti di Doue e del subentrato Barcola ma la nota negativa è la prestazione opaca di Kvara che non riesce ad essere incisivo in fase offensiva e rimanda ancora la prima gioia in maglia PSG.

Nota di merito per Fabian Ruiz che ha sfornato un’altra prestazione fatta di tanta qualità e sostanza che gli consente di essere tra i migliori in campo del PSG.