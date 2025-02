Il Corriere dello Sport boccia totalmente il mercato del Napoli: l’analisi

Il mercato invernale si è concluso lasciando l’amaro in bocca ai tifosi del Napoli.

Dopo le insistenti voci relative a diverse ali di livello internazionale quali Alejandro Garnacho, ala sinistra del Manchester United e di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, l’erede di Kvaratskhelia è stato identificato nel calciatore svizzero del Milan Noah Okafor.

Il Corriere dello Sport guidato dal direttore Ivan Zazzaroni ha bocciato totalmente il mercato della squadra partenopea dando un pesante 4 sottolineando come la squadra del patron De Laurentiis si sia addirittura indebolita passando da Kvaratskhelia ad Okafor: “Fra tutte le squadre in lotta per lo scudetto, quella di Conte è l’unica a indebolirsi. Un mercato scintillante in estate (McTominay, Lukaku, Buongiorno, Gilmour, Neres, Spinazzola), un mercato deprimente in inverno. La cessione di Kvaratskhelia non può essere riempita dall’acquisto di Okafor, una riserva del Milan. Le difficoltà incontrate da Manna sono state tante, ma alla fine a Conte è rimasto meno di quello che aveva.”