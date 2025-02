Fiorentina, contro l’Inter non ci saranno i nuovi acquisti: il motivo

In questo mercato invernale la Fiorentina di Palladino, è stata molto attiva, mettendo a segno 5 acquisti. Sono arrivati Folorunsho, Fagioli, Zaniolo, Pablo Marì, Valentini e Ndour. In vista della gara di recupero di giovedì 6 febbraio contro l’Inter, i viola non avranno a disposizione questi giocatori.

Come da protocollo, nelle gare sospese dopo l’inizio, possono giocare solo i calciatori che erano presenti in quel momento tra i convocati. Non ci sarà Bove per ovvi motivi, e saranno assenti anche Martinez Quarta, Biraghi, Ikonè e Kayode che sono stati ceduti.

Palladino dovrà sperare di avere almeno a disposizione Cataldi e Colpani per la gara del Franchi.