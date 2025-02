Corriere dello Sport – Il Napoli pensa già all’estate: i nomi caldi

La campagna acquisti invernale del Napoli è stata molto deludente, costringendo il patron De Laurentiis e il ds Manna a realizzare un mercato estivo degno di nota.

Secondo quanto riportato nell’ edizione odierna del Corriere dello Sport, in questi mesi il Napoli non sarà domo e cercherà di trovare l’erede di Kvaratskhelia che potrà incendiare l’entusiasmo dei tifosi; i nomi rimangono gli stessi della sessione invernale (Alejandro Garnacho, Karim Adeyemi e Allan Saint – Maximin) ai quali si aggiunge l’ala del Lille Zhegrova ma avendo più tempo a disposizione, il Napoli potrebbe avere maggiori opportunità per realizzare l’operazione.

Il Corriere dello Sport, inoltre, sottolinea che per quanto riguarda il centrocampo il Napoli proverà nuovamente l’assalto al talento spagnolo ex Celta Vigo Gabri Veiga, con il quale vi era l’accordo nell’estate del 2023 prima che il calciatore volasse in Arabia per giocare con l’ Al – Ahli e nella lista si è aggiunto il centrocampista ucraino dello Shaktar Sudakov.